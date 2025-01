Unico Comune di grandi dimensioni della Sardegna a crescere demograficamente, Olbia nel 2024 sfiora i 63mila residenti, lo 0,21 per cento in più rispetto al 2023 (dati Anagrafe comunale). Crescono i nuclei familiari, più 276 per cento, più numerosi quelli italiani e tra quelli di origine straniera predominano le famiglie romene e senegalesi.

Una crescita costante, quella del capoluogo gallurese, testimoniata dal valore dell'incremento medio dei suoi abitanti: secondo i dati Istat, dal primo censimento del dopoguerra, nel 1951 al 2021 la popolazione olbiese è cresciuta di 6.500 abitanti ogni dieci anni, del 22 per cento, a differenza di altre realtà regionali che hanno registrato un calo. Olbia, inoltre, si colloca nella top 40, alla 37esima posizione, della classifica nazionale per incremento medio di residenti, elaborata dall'Istat sulla variazione di popolazione tra il 2022 e il 2023 e tra i 7.900 Comuni censiti dall'Istituto risulta essere al 96esimo posto per numero di abitanti, quarto in Sardegna dopo Cagliari, Sassari e Quartu Sant'Elena che, però, decrescono.

Nel 2023 (ultimi dati Istat disponibili), Olbia registra la percentuale più elevata di minorenni rispetto alla media regionale, il valore percentuale più basso in assoluto di popolazione anziana e quello più alto di residenti stranieri, che sono 5.793, sebbene in diminuzione rispetto all'anno precedente, di cui il 21 per cento giovani, più numerosi che in altri Comuni sardi.

