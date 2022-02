Un motociclista è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari, dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Provinciale 73, in Gallura, all’altezza del bivio di Portisco.

Lo scontro ha coinvolto, oltre alla moto Yamaha del centauro, che procedeva verso Olbia, anche un suv Toyota, che viaggiava verso San Pantaleo.

La dinamica è ancora da accertare. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, assieme al 118 e alla polizia municipale, sempre di Olbia, per i rilievi.

Il motociclista è stato così soccorso e caricato sull’eliambulanza, mentre la squadra del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata