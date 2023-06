Scattare una fotografia dagli osservatori privilegiati, scuola, associazioni e servizi sociali, della situazione attuale dei servizi socio-sanitari che si occupano di disagio giovanile e prevenzione per farsi promotore di proposte concrete per il potenziamento degli stessi in Gallura. È l’obiettivo dell'incontro “Chi ci ascolta?”, promosso dalla segreteria provinciale e dai consiglieri comunali di Olbia del Partito Democratico, che si svolge oggi alle 18 nella sede olbiese del partito.

Aperto a tutta la cittadinanza, e con l'intervento di portatori di interesse, il focus del dibattito è l'accoglienza e la presa in carico dei giovani tra i 14 e i 20 anni che manifestano un importante disagio psicologico, senza trascurare la fascia d'età prescolare che necessita di valutazioni specialistiche, prendendo in considerazione le difficoltà e i ritardi che spesso caratterizzano l'avvio delle procedure di valutazione e diagnosi con inevitabili ripercussioni sui conseguenti percorsi terapeutici e riabilitativi.

Partecipano all'incontro, la segretaria provinciale, Mariangela Marchio, il segretario cittadino, Pietro Spano, la capogruppo di Olbia Democratica in Consiglio comunale, Ivana Russu, il dirigente scolastico, Gianluca Corda, e la coordinatrice dei Servizi sociali del comune di Loiri Porto San Paolo, Antonella Malu. Aperto il dibattito a famiglie, addetti ai lavori e associazioni che si occupano della tutela e dell'inclusione delle persone con disabilità, tra cui l’associazione Sensibilmente Odv.

© Riproduzione riservata