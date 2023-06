Vietato fumare nei dehor di bar, ristoranti e hotel: è il divieto imposto dalla nuova ordinanza firmata dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, a tutela della salute pubblica.

Emanata questa mattina, l'ordinanza numero 34 impone il divieto di fumo, esteso anche alle sigarette elettroniche, sia all'interno dei dehor sia negli spazi esterni, anche se sprovvisti di copertura ma allestiti con tavolini e sedie, di bar, ristoranti, locali e alberghi.

Ai titolari degli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre, in una posizione ben visibile, gli avvisi di divieto di fumo. «Gli spazi esterni di bar, ristoranti e hotel sono particolarmente rilevanti per la salute pubblica: qui le persone che non fumano, inclusi i bambini, sono costretti a respirare il fumo passivo, magari anche mentre stanno cenando», commenta Nizzi. E conclude: «Il provvedimento, inoltre, va a beneficio anche dei fumatori che si sposteranno per fumare e non dovranno respirare anch'essi le sigarette degli altri».

