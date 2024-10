Un 46enne di Arzachena in condizioni gravissime dopo un incidente in moto, avvenuto sulla Statale 125, in territorio di Olbia, nei pressi di San Giovanni.

Secondo una prima ricostruzione, la due ruote si è scontrata contro un’auto, per cause in fase di accertamento, e il centauro ha avuto la peggio.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i soccorritori: vigili del fuoco, personale del 118 e agenti della polizia locale.

Il 46enne è stato poi caricato in elicottero e trasportato d’urgenza in ospedale a Sassari.

