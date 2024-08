Erano stati esclusi per naturale scadenza delle concessioni dalla nuova planimetria, approvata in Consiglio comunale, che disegna il mercato estivo di San Pantaleo, tornato alle origini dopo un trasloco a Olbia nella scorsa stagione per motivi di sicurezza, e oggi il Consiglio di Stato ha stabilito che i ventidue operatori ambulanti possono tornare ad allestire i loro banchi nel borgo olbiese.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei commercianti ambulanti, presentato da Ana Ugl, e ha emesso un decreto d'urgenza con il quale autorizza i ricorrenti a «esercitare la loro attività perché le concessioni non sono decadute».

L'Associazione nazionale ambulanti ha notificato al Comune di Olbia il decreto cautelare per «intimare all'amministrazione comunale di procedere per l'immediato ritorno degli ambulanti, illegittimamente esclusi, nell'area mercatale di San Pantaleo o con l'aggiunta di nuovi stalli o con una nuova assegnazione di quelli presenti secondo una graduatoria di anzianità».

Il ritorno del mercato a San Pantaleo è stato possibile in virtù della diminuzione degli stalli altrimenti in numero superiore a quanto sopportato dagli spazi disponibili nel cuore della frazione che, a detta dell'amministrazione, nella giornata di allestimento degli stand rischiava il congestionamento della viabilità, ostacolata anche all'accesso dei mezzi di soccorso.

© Riproduzione riservata