Sono Marica Puggioni e Angelica Ventroni le studentesse del Liceo Classico “Gramsci” premiate dai Lions club Olbia per l’anno scolastico 2021-22.

Alle liceali è stata consegnata, nel corso del convegno “Liceo per la scienza”, la borsa di studio “Sclavo” per essersi distinte per merito. Il presidente della sezione olbiese dei Lions, Mauro Monaco, si è complimentato con le studentesse a nome di tutto il Club e ha ringraziato la dirigente Salvatorica Scuderi.

"I Lions di Olbia hanno sempre contribuito, sin dalla loro nascita nel 1965, alla crescita culturale e sociale della propria comunità attraverso specifici servizi, i service - ha sottolineato Monaco - tra le attività più recenti, hanno finanziato e realizzato la nuova mensa dei poveri di via Canova, organizzato il recupero di alimenti per la mensa stessa e donato opere di rilevante valenza culturale come quella di Sciola presente nei giardini prospicenti il Molo Brin o ancora il piccolo parco giochi sul lungomare”.

Il prossimo appuntamento dei Lions con la cultura sarà in primavera con la premiazione del concorso di latino Certamen, che si terrà nella primavera del 2023, sempre presso il Liceo Classico Gramsci.

