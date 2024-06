Approda, in piazza Nassirya, la giornata dedicata agli appassionati di skateboard. In occasione del Go Skate Day, la giornata che celebra l’iconico sport nato in California, venerdi 21 giugno, a partire dalle 14, l’evento vuole coinvolgere principianti di skate e pattini ma anche chi ha abbandonato e vorrebbe riprendere la disciplina. Organizzata dall’associazione Easy Skating, con il patrocinio del Comune di Olbia, la giornata sarà una vera festa di piazza con stand di food e animazione musicale con dj e band locali come Wild Flava, Frankie Krueger, Bellasocio e Soleros, Lavanguardia, Il cognome di Totti, Accabadanio, Dohlmen e Purple drip. “Lo skateboarding non è inteso solo come attività sportiva ma possiede anche un forte valore socio-culturale – sottolineano dall’associazione- distinguendosi per la sua trasversalità: è capace di unire le persone provenienti da contesti, sia sociali che culturali, molto diversi. Insegna la tenacia e la perseveranza e trasmette valori fondamentali come l’amicizia e la collaborazione. Rispetto ad altre attività individuali, la componente sociale è determinante perché è proprio grazie al confronto che avviene la crescita personale di chiunque lo pratichi”. Gli e le skater potranno praticare lo sport liberamente per proseguire, al termine della serata, con una sfida (game of skate) in cui i partecipanti proporranno alcune manovre che gli altri skater dovranno replicare. Easy skating nasce nel 2017 e si occupa di promuovere la pratica dello skateboard e dei pattini con finalità sociali non agonistiche. Recentemente ha preso parte alla progettazione partecipata del Parco inclusivo di Rinaggiu che comprende anche un’ampia area skate ed ha partecipato a diverse manifestazioni sportive; insieme all’associazione Galluraid, è stata protagonista dell’ultima edizione del festival tempiese Bookolica, insegnando le tecniche base a bambine e bambini.

© Riproduzione riservata