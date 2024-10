Innovazione e sostenibilità, rinnovabili e ricerca, dal 16 al 19 Ottobre, Olbia sarà il centro pulsante della Sardinia Innovative Boat Week, manifestazione che unisce la gara sportiva ai temi dello sviluppo di tecnologie alternative a ridurre l’impatto ambientale della nautica. La challenge per imbarcazioni a propulsione solare, elettrica e alimentate a idrogeno per la prima volta sbarca nell’Isola affacciandosi nel Mediterraneo come nuova tappa mondiale insieme alla storica Monaco Energy Boat Challenge. A condurre le imbarcazioni e presentare i prototipi più innovativi ricercatori, creativi e studenti da tutta Europa: 10 Università, di cui 4 italiane, 2 team di studenti delle scuole superiori sarde; quattro giorni di gare con match race, duelli, slalom, speed record, endurance race e championship race per due 2 classi di imbarcazioni. Non solo: durante i giorni dell’evento si avrà l'opportunità di assistere a vari workshop ed esibizioni, dalla mostra “Our Ocean from Space” fino alla conferenza “Yachting (R)evolution”, con focus su tecnologie e soluzioni innovative nello yachting per la salvaguardia della vita umana in mare: guida assistita, tecnologia aeronautica applicata alla costruzione degli scafi, materiali ecosostenibili, intelligenza artificiale.

Approfondiremo lo stato dell’arte delle marine come hub di innovazione. Sport e sostenibilità saranno trattati in un convegno organizzato con il patrocinio della Fondazione Sport for Nature, che sostiene lo sport come catalizzatore e acceleratore per lo sviluppo della nautica green, la formazione di nuove aree di competenza per i giovani e attrattore di nuovi flussi turistici ma si parlerà anche delle nuove Marine che possono rappresentare nuovi ed importanti Hub di innovazione. Spazio, infine, alle start-up e alla formazione universitaria con il nuovo corso di Ingegneria Navale di UniOlbia, ufficialmente inaugurato ad Olbia la settimana scorsa. Presenti anche gli stand di Insula Sardinia Quality World, dedicati a promuovere la cultura, l'artigianato, l'enogastronomia e le tradizioni sarde. La manifestazione, ideata e organizzata da Blu.E Matrix asd, che fa capo all’Ammiraglio Ugo Bertelli, è sostenuta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, patrocinata dal Ministero Università e Ricerca e dal Ministero per lo sport e i giovani.

