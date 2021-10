Nel corso di un appostamento, nell’ambito dei servizi messi in atto dalla Polizia di Olbia per prevenire e reprimere i furti ai danni di turisti, gli agenti hanno assistito a uno di questi episodi. In via Escrivà, due persone sono arrivate a bordo di un furgone e, rimossi i blocchi di sicurezza, si sono impossessate di due biciclette del valore complessivo di 8mila euro, sistemate su un camper in sosta.

Immediato l’intervento della Volante. Uno dei due ladri è stato arrestato per furto aggravato in concorso, mentre l’altro, minorenne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Sassari.

Il giudice di Tempio Pausania ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Olbia, nonostante l’uomo sia residente nella cittadina.

Il furgone è stato messo sotto sequestro: oltre a essere dotato di vetri oscurati, è risultato privo di sedili, probabilmente rimossi per alloggiare comodamente la merce rubata di grandi dimensioni.

Le due biciclette sono state restituite ai proprietari, due turisti di nazionalità tedesca.

