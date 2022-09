Incendio in una discarica di materiali nella zona di Olbia Sud, non lontano dall'ospedale “Mater”. Le fiamme hanno bruciato masserizie e diversi materiali plastici producendo una colonna di fumo nero. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia con due squadre che hanno spento l'incendio evitando che le fiamme raggiungessero la macchia mediterranea circostante. Non ci sono stati feriti.

