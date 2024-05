«Ottenete una tessera Aspo Card per viaggiare gratis per un anno». Viaggia sui social una fake news ai danni dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico di Olbia che annuncia una campagna dell'Aspo «a sostegno dei cittadini dopo l'aumento delle tariffe». E sollecita gli interessati a «fare domanda entro oggi», cliccando sul link per effettuare l'abbonamento (truffa).

Aspo, sempre sui social, informa che l'informazione diffusa dalla pagina facebook Transporti della Olbia è falsa e si raccomanda di non cliccare sul link indicato. «I titoli di viaggio e per informarsi su tariffe e orari sono quelli ufficiali, sul sito e sull'app: segnalateci post provenienti da canali non ufficiali».

