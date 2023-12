Grave incidente a Olbia dove in un’abitazione si è verificata un’esplosione seguita da un incendio.

Sul posto la centrale del 118 di Sassari ha inviato un’ambulanza medicalizzata e due di base. Allertati anche vigili del fuoco e carabinieri.

Tre le persone coinvolte che, dopo una prima valutazione da parte del medico, sono state trasferite in ospedale in codice giallo. Una ha riportato ustioni al volto, una seconda avrebbe un trauma cranico non commotivo, e la terza ustioni minori.

