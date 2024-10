Alimenti in cattivo stato di conservazione e privi della necessaria rintracciabilità prevista dalla legge: è quanto hanno scoperto nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari, coadiuvati dai colleghi delle stazioni locali, in una serie di controlli in 4 locali del centro storico di Olbia.

Riscontrate anche irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sequestrati dai militari 20 kg di carne, mentre per i titolari dei locali multe per una cifra complessiva di oltre 9mila euro e la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania .

