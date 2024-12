Una bambina di 9 anni è risultata positiva alla cocaina durante i test tossicologici effettuati al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia dove è arrivata con un'ambulanza del 118 dopo che la madre aveva chiamato i soccorsi.

I fatti risalirebbero a due mesi fa e sarebbero accaduti in una cittadina della Gallura: forse la piccola ha trovato della polvere bianca incustodita in casa e l'ha toccata o forse la droga è venuta in qualche modo a contatto con gli alimenti

La bimba è apparsa comunque non in gravi condizioni. La madre della bimba, risultata anche lei positiva al test antidroga, e suo il compagno, sono stati denunciati. Gli investigatori ora stanno cercando di capire cosa sia realmente accaduto in casa ma tutta l'indagine è sotto stretto riserbo per tutelare la minore.

(Unioneonline)

