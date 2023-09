“Il silenzio e la liturgia”. È il titolo della conferenza che si terrà sabato 30 settembre alle 17 nella borgata olbiese di Murta Maria, presso il Monastero Benedettino Mater Dei di Olbia, che organizza l’incontro. Il Prof. Giacomo Baroffio, grande liturgista, uno dei maggiori esperti del canto gregoriano e autore di innumerevoli pubblicazioni, guiderà una riflessione che aiuta a considerare la ricchezza della liturgia come esperienza dell'incontro con Dio, ponendo l’attenzione sulla preziosità del silenzio per vivere con intensità l’esperienza di comunione con Dio e tra i fedeli.

«ll silenzio non è assenza di parola ma sicuramente una particolare disposizione per ascoltare», spiega padre Massimo Maria del Monastero olbiese, che cura la conferenza. «Nella liturgia della Chiesa fatta di segni, parole, canto e testi sacri, il silenzio ha un posto speciale proprio per disporsi ad accogliere quanto Dio vuole comunicare nell'incontro con Lui».

La locandina (foto Lecca)

