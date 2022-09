Oltre 80 chili di prodotti alimentari senza etichettatura e privi della documentazione sanitaria necessaria sono stati sequestrati in tre distinte operazioni dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sezione territoriale di Olbia, che hanno operato insieme ai finanzieri della città gallurese.

Tra i prodotti individuati ci sono frutta, verdura, carne, frutti di mare essiccati e freschi, in parte in avanzato stato di decomposizione. Tutto sarà distrutto per motivi di pubblica sicurezza.

A trasportare la merce erano due cittadini senegalesi e una egiziana: arrivati dai loro Paesi di origine, intendevano vendere buona parte dei prodotti in una manifestazione pubblica in programma in Gallura.

