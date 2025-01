Era in sella alla sua bici nel centro di Olbia quando un uomo, apparentemente senza un motivo, lo ha aggredito con una spranga di ferro colpendolo alla testa.

Vittima un ragazzino di 14 anni. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e poi condotto al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Solo tanta paura, per fortuna: il 14enne era in stato di shock, ma la ferita riportata non è grave.

I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore e lo hanno fermato poco dopo, è un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali. In attesa di eventuali provvedimenti, l’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti sul suo stato di salute mentale.

