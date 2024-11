«Un programma pensato per celebrare la magia del Natale, che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutta la nostra comunità, grandi e piccoli, in un’esperienza di condivisione, gioia e divertimento per tutti».

Sono queste le motivazioni, espresse dal delegato Luca Falchi, in apertura di conferenza stampa tenuta ieri insieme all’assessora Stefania Terrazzoni, che hanno spinto l’Amministrazione comunale ad organizzare il “Natalisola”, 22 eventi che, dal 6 dicembre al 6 gennaio, saranno organizzati, all’aperto e al chiuso. «Un programma ricco, variegato, che possa coinvolgere tutte le fasce di età e rispondere ai desideri di ciascuno, coinvolgendo anche operatori presenti nell’Isola».

In particolare sono 4 i grandi eventi in programma, a cominciare dall’ultimo, il concerto dei Nomadi, la notte di San Silvestro 31 dicembre, un gruppo il cui nome e la cui notorietà parlano da soli, senza bisogno di alcuna presentazione se non quello di informare della loro presenza, che sarà nella Piazza Umberto I. Si parte il 6 dicembre con “La Valigia dell’attore”, manifestazione ricompresa nella programmazione natalizia che celebrerà per 3 giorni, al teatro Primo Longobardo, i trent’anni dalla morte dell’attore Gianmaria Volonté, che a La Maddalena aveva casa e che frequentava spesso e che qui ha voluto essere sepolto. L’8 dicembre ci sarà l’accensione del grande albero di Natale in piazza Garibaldi e lo spettacolo di Lucilla, la nota youtuber, molto conosciuta tra il pubblico dei più piccoli. Il 28 dicembre invece arriverà, sul palco di piazza Umberto I, la rapper Anna Pepe, l’artista più giovane, ha detto il delegato Falchi, «ad aver ottenuto la prima posizione in classifica Fimi, 22 dischi di platino, 7 dischi d’oro, che al momento vanta quasi 2 miliardi di streaming totali».

Ma ci sono in programma altri eventi come, il 30 dicembre, il format “Risate sonore”, con Pino e gli anticorpi, la signora Agnese e Giuseppe Masia. E ci saranno anche altri concerti di generi diversi e momenti di intrattenimento, divertimento e di svago, diversi laboratori per i bambini e di gioco.

Concluderà il “Natalisola”, il 6 gennaio, l’arrivo della Befana, che distribuirà Calze ai bambini, attorniata da trampolieri, con merende e musiche. Per tutti gli eventi natalizi l’Amministrazione comunale ha stanziato 340.000 euro.

