Strade del centro chiuse al traffico, stop alla ztl.

Da domani, e fino al 5 giugno, in concomitanza con l’arrivo della carovana del Rally Italia Sardegna, che per insediare il suo quartier generale al Molo Brin di Olbia ha reso necessarie diverse modifiche alla viabilità del centro, la zona a traffico limitato verrà sospesa in via Regina Elena, piazza Regina Margherita, via delle Terme, via Catello Piro, nel tratto di corso Umberto I compreso tra piazza Regina Margherita e via Sassari, e nelle strade a ztl temporanea di via Acquedotto e via Garibaldi.

«Facciamo un’eccezione alla regola per il tempo strettamente necessario - l’avvertenza del sindaco Settimo Nizzi - e preghiamo i nostri concittadini di porre particolare attenzione alla segnaletica, specie in corrispondenza degli stop, come all’intersezione tra via delle Terme e corso Umberto I».

