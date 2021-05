Pensavano di fare un affare, ma entrambi hanno avuto una brutta sorpresa. Stiamo parlando di due utenti del web galluresi, che si sono messi a caccia di offerte su internet.

Il primo ha trovato un annuncio che proponeva una consolle per videogiochi al prezzo stracciato di 150 euro. Il secondo si è imbattuto in un altro annuncio che metteva in vendita 4 pneumatici per auto al presso di 584 euro. Entrambi hanno quindi contattato i “venditori” versando la cifra pattuita. Il corriere, però, non è mai arrivato per consegnare la merce.

Dopo aver compreso di essere stati raggirati, i due malcapitati si sono allora rivolti ai carabinieri di Tempio e Luogosanto, che hanno dato il via alle indagini, riuscendo ben presto a individuare i truffatori.

Si tratta di un 26enne della provincia di Trapani e del titolare di una società con sede in Abruzzo, che sono stati entrambi denunciati.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata