Per domani, venerdì 30 giugno, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, avranno luogo le operazioni di brillamento di ordigni bellici a suo tempo rinvenuti, nel mare al largo di Punta Rossa, isola di Caprera, precisamente, nel punto di coordinate Lat. 41°11.507’ N – Long 009°33.069’ E (WGS 84). Lo rende noto la Capitaneria di Porto di La Maddalena, che ha emesso relativa ordinanza con allegata planimetria che indica il punto in mare interessato dalle operazioni.

Per domani pertanto, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri dal punto di brillamento.

Operazione questa che viene svolta dal nucleo SDAI di La Maddalena (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare. Le sedi dei Nuclei SDAI sono a La Spezia, Taranto, Augusta, Ancona, Napoli, Cagliari e La Maddalena appunto. Ogni nucleo è comandato da un ufficiale qualificato subacqueo (in possesso quindi dei brevetti relativi alla componente subacquea) ed è composto da un numero variabile di sottufficiali e personale di truppa appartenenti alla categoria dei palombari.

