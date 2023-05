A Loiri Porto San Paolo due nuovi campi da padel a due passi dal mare e prenotabili tramite una app. La struttura realizzata nel retro spiaggia del Vecchio Faro a Porto San Paolo, aprirà ufficialmente la porte agli sportivi il 27e 28 maggio con un torneo inaugurale, e nei giorni successivi sarà già possibile prenotare le partite utilizzando l’applicazione per smartphone “Playtomic”, il circuito all’interno del quale è presente anche il campo da tennis comunale.

L’intervento di riqualificazione, ad opera della società municipalizzata Multiservice e dall’amministrazione comunale, era stato avviato un anno fa con lo smantellamento di un vecchio campo da calcetto in disuso e ed il restyling dell’area in favore dei due nuovi campi da padel illuminati e videosorvegliati.

Nell’ambito dello stesso progetto sono stati rifatti a nuovo anche i bagni pubblici al servizio sia della struttura sportiva che della vicina spiaggia. Ristrutturato inoltre un fabbricato polivalente presente nell’area e il verde pubblico tutto intorno è stato curato per rendere la zona più accogliente per i fruitori, sempre più numerosi, di uno sport che negli ultimi anni ha visto aumentare notevolmente i suoi appassionati. Sarà la stessa Multiservice, la società in house del Comune, a curare e gestire per i prossimi anni i due campi da padel che, oltre al valore sportivo, godono di una vista mozzafiato sulla costa di Porto San Paolo e sull’isola di Tavolara.

