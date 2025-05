Un consiglio comunale molto speciale a Loiri-Porto San Paolo, protagonisti le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Porto San Paolo che hanno partecipato al progetto “Educare alla sostenibilità nell’AMP Tavolara Punta-Coda Cavallo: nuove prospettive di adattamento innovativo alla grande contrazione climatica”, le cui attività sono condotte dalle operatrici dell’Associazione Culturale Mediterrarte.

Lavorare sul tema del cambiamento climatico e della cittadinanza globale, partendo da attività semplici e di esplorazione urbana, sono stati gli obiettivi che poi sono stati affontati nella seduta aperta che aveva il significato di favorire la conoscenza e la partecipazione degli alunni alla vita pubblica del loro paese.

«Il consiglio comunale si è rivelato estremamente interessante, per la lucidità degli interventi dei ragazzi e delle ragazze, che hanno chiesto, argomentato, suggerito, rivendicando un ruolo attivo nella loro comunità – dichiara la direzione dell’Amp - Hanno dimostrato di saper osservare, soprattutto dove mossi da un interesse diretto, ma anche proporre alternative. L’incontro è stato un’occasione per riflettere, anche con gli amministratori comunali, sull’impatto che il cambiamento climatico avrà sulle comunità e su come queste possano lavorare per prepararsi, oltre che sulla capacità di aver cura ed animare gli spazi pubblici e sportivi del paese».

Il progetto, finanziato al Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità dell’Area Marina Protetta “Tavolara-Punta Coda Cavallo (CEAS) dalla Regione Sardegna – Servizio Svasi, è stato favorito dalla fattiva collaborazione con la Direzione Didattica di Loiri Porto San Paolo, che ha aderito al progetto, e con l’amministrazione comunale, che ha compreso l’importanza del confronto anche con i cittadini più giovani. Le attività di progetto proseguono con altre scuole coinvolte, a Olbia e a San Teodoro

