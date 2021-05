Intervenuti per una lite in famiglia in un’abitazione di La Maddalena, i carabinieri hanno terminato l’operazione con un arresto per spaccio.

I militari, arrivati sul posto nella notte, hanno tentato di calmare un 32enne che, in evidente stato di alterazione psicofisica, inveiva contro la propria madre e il fratello minore. Lasciata la casa, poco dopo sono stati richiamati e hanno visto l’uomo che fuggiva. Durante la corsa ha perso per strada due pacchetti di plastica risultati contenere 200 grammi di marijuana.

Le ricerche nelle vie limitrofe hanno permesso di rintracciare e fermare il 32enne. La perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare anche 2.550 euro in contanti, un bilancino di precisione e buste in cellophane con frammenti di marijuana. L’uomo è stato messo in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per domani.

