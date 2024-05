L’AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena ha ospitato ieri pomeriggio la cerimonia di benvenuto per i nuovi 70 iscritti dell’Istituto Alberghiero Arzachena-Costa Smeralda.

A salutare i nuovi arrivati, accompagnati dai genitori, è stato il dirigente scolastico Antonello Pannella, il quale ha sottolineato con soddisfazione l’incremento del numero di iscritti, segno di fiducia nei confronti della scuola che, lo dice Eduscopio, è al primo posto in Sardegna per capacità di collocare i propri alunni nel mondo del lavoro.

Significativa è stata la presenza di ex alunni dell’Istituto che, conseguito il diploma, non solo hanno trovato lavoro ma anche affermazioni di rilievo e grandi soddisfazioni professionali. Come Marco Gaggioli e Fabrizio Crespi, che furono compagni di banco in classe e che, giunti al diploma alla fine degli anni ‘80, sono oggi rispettivamente manager di un grande hotel in Costa Smeralda e direttore di un ristorante a Davos, con esperienze in cucine stellate di tutto il mondo.

Concetti analoghi a quelli espressi da un altro ex alunno, Paolo Dettori, diplomato nel corso di Segreteria e amministrazione nel 1983 e per molti anni direttore commerciale di un importante catena di distribuzione alimentare in Gallura.

Una testimonianza significativa è stata anche quella di Luca Quilichini, esponente di una famiglia di imprenditori del settore turistico che, da qualche anno, mette a disposizione una borsa di studio per consentire agli studenti più meritevoli di frequentare una importante scuola internazionale di cucina.

Ai nuovi arrivati è infine giunta la garanzia di sostegno dai rappresentanti di istituto della componente studentesca.

