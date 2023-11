L'Area Marina Protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo ha il suo nuovo direttore.

È Leonardo Lutzoni, classe 1984, pianificatore ambientale, cartografo e urbanista, già direttore dell'Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone, che ha formalmente accettato l'incarico questa mattina.

Posizionatosi al secondo posto della graduatoria di merito del bando pubblico indetto dall'ente per la nomina, con un solo punto di stacco dal vincitore (che, però, ha rinunciato), Lutzoni vanta un curriculum di tutto rispetto.

Una laurea in pianificazione e politiche per l’ambiente conseguita con la lode presso lo IUAV di Venezia, un dottorato di ricerca in tecnica urbanistica conseguito presso la facoltà di Ingegneria Ambientale de La Sapienza di Roma con uno studio sulle prospettive di sviluppo dell'Alta Gallura, e un master di II livello alla SDA Bocconi - School of Management di Milano sul Management delle Amministrazioni Pubbliche, oltre ad avere all'attivo tante pubblicazioni e un'esperienza professionale che lo ha visto spostarsi tra tanti comuni della Gallura per la direzione di diversi uffici tecnici, occupandosi di urbanistica, ambiente, paesaggio e demanio, fino all'attuale incarico di responsabile del settore Gestione del Territorio e Area Marina Protetta del Comune di Santa Teresa Gallura.

«Ho accettato, perché l’incarico rappresenta una importante crescita professionale e una sfida affascinante essendo, quella di Tavolara, un'Area Marina Protetta molto importante con una lunga storia, che intendo dirigere tenendo presente il connubio tra conservazione, protezione ambientale e sviluppo per dare un contributo a tutto il territorio», ha commentato Lutzoni. Il nuovo direttore arriva dopo circa un anno e mezzo di gestione meramente tecnica del Consorzio, con la nomina pro tempore dell'ingegnere Davide Molinari, delegato a ricoprire l'incarico dopo tre mesi dalla scadenza del mandato in capo ad Augusto Navone, che l'ha guidato dal 2004, per sbloccare lo stallo in cui si era arenata l'ordinaria amministrazione dell'Amp.

