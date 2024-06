Acque agitate oggi nell'assemblea socio sanitaria della Gallura, una nutrita pattuglia di sindaci ha rinunciato all’intervento per protesta. La seduta odierna dell'assemblea era stata convocata a Olbia, nell’auditorium del Museo Archeologico, per discutere dello stato comatoso della sanità gallurese. Presidente dell’organismo territoriale è il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.

L’appuntamento era molto atteso perché i primi cittadini del Nord Est, Olbia in testa, avevano l’opportunità di confrontarsi in modo diretto con l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, collegato in videoconferenza. E, in effetti, hanno avuto modo di denunciare la drammatica condizione del sistema sanitario territoriale, il primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi, la collega di Santa Teresa, Nadia Matta e altri amministratori. L’assessore Armando Bartolazzi durante la seduta si è scusato con i suoi interlocutori e ha informato l’assemblea sulla necessità di interrompere il collegamento per impegni improrogabili.

A rappresentare la Regione e la Asl c’era il direttore generale di Olbia, Marcello Acciaro. I sindaci dell’Alta Gallura, che attendevano il loro turno per parlare, contrariati hanno rinunciato all’intervento per protesta. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis: «Noi avevamo assoluta necessità di parlare con l’assessore regionale, visto che Bartolazzi non c'era più, abbiamo rinunciato. Quello che dobbiamo dire lo faremo sapere domani in una conferenza stampa convocata a Tempio».

