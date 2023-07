Si sta svolgendo a La Maddalena il 7° Corso di Sci Nautico riservato a 18 atleti della Polisportiva Olimpia onlus di Cagliari e del Sarrabus. Iniziato il 16 luglio terminerà il 23 prossimo ed è diretto dal campione paralimpico maddalenino Jeff Onorato, maestro della Federazione Italiana Sci Nautico.

Il corso si tiene presso il centro inclusivo realizzato diversi anni fa da Onorato, nei pressi del ponte di Caprera. «Mi hanno lanciato una sfida», ha scritto il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, dopo averli incontrati in municipio; «venerdì mattina ci affronteremo in una bellissima gara di sci nautico, non ho mai praticato questo sport, me lo insegneranno loro. Non esiste nulla che non possiamo fare, semplicemente lo facciamo in maniera diversa».

Sono in programma anche un incontro col comandante della Scuola Sottufficiali della Marina Militare e la visita al Compendio Garibaldino di Caprera. «Ancora una volta – scrivono gli organizzatori - il nostro fine di utilizzare lo sport come mezzo per l'inclusione e l'integrazione sociale e promozione del territorio avrà il suo giusto riconoscimento. Un grazie di cuore al nostro caro amico e sostenitore della Delcomar, Franco Del Giudice, che non ha perso la possibilità di aiutare 13 famiglie di persone disabili ad affrontare le difficoltà economiche di questa trasferta».

