«La sala musica sarà gestita direttamente dall’Ente Comunale in collaborazione, qualora disponibili, con Associazioni socio-culturali a titolo gratuito». È questa la decisione dell’Amministrazione comunale a quasi un anno dalla sua inaugurazione.

L’orientamento dell’assessora Stefania Terrazzoni, artefice della realizzazione, era quello di affidare la gestione della “Sala Musica Andrea Giudetti” ad un soggetto esterno ma, per un motivo o per l’altro, non è stato possibile. Da qui la decisione del Comune di gestirla direttamente tramite propri dipendenti, pur incaricando gli uffici comunque a ricercare una o più associazioni che, a titolo gratuito, intendano fornire una collaborazione per la gestione.

La Giunta ha stabilito gli orari di apertura e chiusura, oltre alle tariffe di utilizzo, differenziale per sala (verde, rossa, bianca e sala di registrazione), tempo di utilizzo e abbonamenti, con la previsione di esenzione dal pagamento per gli allievi della Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e i loro insegnanti per un massimo di 8 ore mensili di utilizzo; per gli utenti del Centro di Aggregazione Sociale del Comune di La Maddalena e persone con disabilità, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.

