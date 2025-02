È scomparso improvvisamente a La Maddalena, Alberto Danova, maestro di Sanda, Kali e Muay Thai, titolare dell’affermata e frequentata palestra, Orsa Maggiore: aveva 52 anni.

Era giunto a La Maddalena alcuni anni fa, dopo aver conosciuto una ragazza del luogo, ed era rimasto non solo per questo motivo e per essere rimasto particolarmente colpito dalla bellezza dell’isola e della sua vivibilità, ma anche perché si era reso conto dell’esistenza delle potenzialità per poter sviluppare la propria attività.

Dopo alcune collaborazioni, aveva realizzato il sogno di aprire una palestra tutta sua, peraltro partito in salita perché iniziato poco prima della pandemia, con tutte le difficoltà che questo ha comportato. Superato quel momento, in questi ultimi anni per la sua palestra è stato un crescendo che lo ha riempito di soddisfazioni insieme ai tanti giovani che si sono accostati per apprendere le arti marziali da lui insegnate.

Il maestro Danova, oltre a portare in suoi allievi in giro per la Sardegna, per i confronti con le altre realtà regionali, stava preparando con alcuni di loro i campionati mondiali di Muay Thai che si svolgeranno a giugno a Verona.

