«Si tratta di un tratto stradale e pedonale che merita una riqualificazione», afferma l’assessora ai Lavori Pubblici Federica Porcu, che in questi giorni ha portato in Giunta e fatto approvare il progetto definitivo di risistemazione del Lungomare Ammiraglio Mirabello. L’intervento sarà sul lato stradale Nord, quello opposto al mare, compreso, a destra, tra la rotatoria del cinema-teatro Primo Longobardo, il Tennis MM e il Circolo Sottufficiali, per la realizzazione del quale sono disponibili 350mila euro. Un grande rilievo con la scritta “La Maddalena”, aiuole, marciapiedi più larghi, due stazioni di ricarica per auto elettriche, una struttura a pergola, panchine, una pavimentazione particolare che mantenga i pini senza che creino danni con le radici è quanto prevede il progetto.

«Nel primo tratto, quello che parte dalla rotatoria del Longobardo fino all’area parcheggio – informa l’assessora – il marciapiede, senza restringimento della sede stradale, sarà portato ad una larghezza di un metro e mezzo. Lungo la passeggiata si creeranno due spazi di sosta a forma di L, con sedute in calcestruzzo ricoperte in legno. Nella grande aiuola, in gran parte in pendenza, sarà sistemato un tappeto erboso delimitato da specie arbustive colorate. Nella parte più alta – prosegue l’assessora Porcu – ci sarà la scritta scenografica e decorativa in rilievo, “La Maddalena” con calcestruzzo drenante colorato: ».

Nel secondo tratto, quello oggi compreso tra il parcheggio asfaltato e il Circolo Sottufficiali, ci sarà un prolungamento del marciapiede precedente, con una larghezza media di 2 metri, con uno spazio libero di 18 metri circa per la circolazione, transito e attraversamento delle auto dirette verso le abitazioni adiacenti all’area. Nel tratto finale del marciapiede, verso il lato interno del parcheggio, saranno installate due stazioni di ricarica per auto elettriche. In questo tratto di passeggiata si prevede di realizzare una struttura a pergola con elementi modulari a Y in alluminio, distanziati e ricoperti con un grigliato metallico con la doppia funzione di struttura ombreggiante e di sostegno di un campo di moduli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica per l’alimentazione delle due colonnine di ricarica. Nel terzo tratto, dalla scala circolare in muratura (che rimane sebbene con una manutenzione) al fabbricato del Circolo Sottufficiali, sarà rifatto il marciapiede rimuovendo l’asfalto lungo la parte attualmente occupata dagli stalli dei parcheggi delle auto in prossimità degli alberi di pino. Il progetto prevede infine di realizzare una pensilina coperta, con struttura metallica e panca in legno destinata alla nuova fermata dell’autobus. «I lavori partiranno dopo la stagione», precisa l’assessora Porcu, «per non creare troppi disagi alla viabilità di quel tratto, essendoci anche il cantiere aperto della pista ciclabile, il cui termine è previsto prima della stagione».

