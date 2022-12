È stata inaugurata questa mattina a La Maddalena, presso il Centro polifunzionale di Padule, da parte dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, la Casa della Comunità, la prima struttura di questo tipo che sia stata aperta in Gallura.

L’arrivo nell’Arcipelago è stata anche l’occasione, per l’assessore, per visitare l’ospedale Paolo Merlo, ed in particolare quel reparto di Medicina riaperto poco prima di Natale dopo una lunga chiusura. Al taglio del nastro della Casa della comunità erano presenti il Direttore generale della Asl di Olbia, Marcello Acciaro, il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, il Direttore sanitario delle strutture sanitarie isolane, Annamaria Sanna, i rappresentanti delle associazioni che in questi anni si sono battute per la sanità a La Maddalena.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato l'assessore Doria - è quello di realizzare un modello di sanità moderno e più efficiente. Le Case della Comunità sono l'avamposto di questo modello e la struttura di La Maddalena, in particolare nella gestione delle cronicità, si integra perfettamente con l'ospedale dell'isola e con gli altri servizi sanitari del territorio gallurese». Nella struttura di Padule sono presenti gli ambulatori specialistici (di cardiologia, dermatologia, neurologia, oculistica, otorino, ortopedia, ginecologia, urologia, reumatologia, endocrinologia e geriatria), il medico di medicina generale, il presidio di guardia medica e una decina di infermieri di Comunità. Nelle prossime settimane dovrebbero essere attivati anche altri servizi di assistenza per pazienti cronici.

