Da domenica scorsa c’è un nuovo Comitato, la Classe 1975, che quest’anno organizzerà i festeggiamenti a La Maddalena per le feste patronali di Santa Maria Maddalena e di Maria Bambina (Parrocchia di Moneta). In effetti, l’attività abbraccia tutto l’anno, fino all’allestimento a dicembre del Presepe, passando per l’organizzazione di una serie di altri eventi tanto di carattere religioso (come la festa della Madonna della Pace a Caprera, nel borgo di Stagnali; quella della Madonnetta di Carlotto il 1° maggio e della Madonnina della Panoramica) quanto culturali, d’intrattenimento, musicali (questi ultimi particolarmente durante l’estate) nonché la Lotteria, normalmente con ricchi premi, che finanzia molte attività.

Una classe compatta, quella uscente dei cinquantenni del 1974, presieduta da Manuela Andria, partita numerosa e arrivata al traguardo ugualmente numerosa, segno di grande armonia al proprio interno che le ha consentito di ottenere ottimi risultati. Con grande entusiasmo e ugualmente numerosi sono scesi ora in campo i “Fidali 1975”, con Michele Scotto presidente e Fabiola Lattarulo vice.

Il passaggio di consegne e del gonfalone è avvenuto tra i due presidenti domenica, con la benedizione del parroco don Umberto Deriu. Le prime iniziative del nuovo Comitato si attendono per il periodo pasquale, quando organizzeranno la suggestiva processione dell’Incontro, unica in Sardegna, proprio nel giorno di Pasqua, tra il Cristo risorto e Maria Maddalena (dalle altre parti S’Incontru è tra il Cristo risorto e la Madonna sua madre).

