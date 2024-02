Il montascale che collega il piano terra e il primo piano del municipio di La Maddalena risulta non funzionante. Lo scrive il Circolo Pd isolano prendendo spunto dal fatto che domani, 2 febbraio, proprio per questo problema l’incontro pubblico sui Centri Commerciali Naturali, organizzato dall’Amministrazione comunale, dovrà svolgersi non nella sede naturale ma presso l’oratorio parrocchiale. Ed è così «da almeno quattro mesi, da quando cioè il nostro circolo organizzò un incontro pubblico che si sarebbe dovuto tenere nel salone consiliare».

E in questo lasso di tempo – prosegue il Circolo Pd - si sono tenuti presso il salone consiliare eventi e incontri pubblici, compresi vari consigli comunali. Riteniamo grave che le persone con difficoltà motoria non possano accedere fisicamente a uno spazio pubblico, anche perché la piena accessibilità alle aree comuni è sancita e regolata dalla legislazione internazionale, europea e nazionale».

Ritiene ancora il Circolo che «l’accessibilità di tutti gli spazi pubblici, compresi gli arenili, non solo sia un punto di arrivo delle politiche locali, ma possa rappresentare un elemento essenziale e caratterizzante dell’offerta turistica, come peraltro ribadito nel corso dell’incontro del 30 settembre scorso. Quello che non è stato possibile tenere nel salone consiliare».

