Il 6 giugno, a Caprera, presso il Centro di Educazione Ambientale di Stagnali, ci sarà l'inaugurazione del Centro di recupero per animali marini in difficoltà. Sarà il momento clou della “due giorni” dal titolo: “Il Parco Nazionale dell'Arcipealgo di La Maddalena verso la Carta Europea del turismo sostenibile”, che vedrà, tra gli altri, la presenza dell'assessore regionale all'Ambiente, Marco Porcu, e di Giovanni Cannata, presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che qui celebrerà i cent'anni della sua apertura. Ci sarà anche la presentazione della storia del CEA di Stagnali a cura di Lucia Spanu (Museo del Mare) e Tommaso Gamboni (Museo Minaralogico) ospitati nella struttura del Parco; immediatamente dopo si parlerà della “Rete regionale dei centri di recupero della fauna marina” a cura di Elisa Mocci.

L'indomani è in programma invece il convegno “Verso la Carta Europea del Turismo Sostenibile”, con Rocky Malatesta, membro della giunta esecutiva di Federparchi e Vice presidente per le Aree Marine Protette, Vittorio Gazale, direttore del Parco Nazionale dell’Asinara; modererà: Gianluca Mureddu, del direttivo del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, con le conclusioni di Giulio Plastina, che del Parco Nazionale è il direttore.

Tartaruga Marina Caretta caretta (foto Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena-Associazione Sea Me)

Per quanto riguarda il Centro di recupero per animali marini in difficoltà, con la sua entrata in funzione l'ente Parco potrà direttamente e tempestivamente prestare soccorso agli animali marini, a cominciare dalle Caretta caretta, che vengono ritrovati nelle proprie acque in stato di difficoltà, in condizioni più o meno serie, spesso con ferimenti causati direttamente o indirettamente dall’uomo. Attualmente, il Parco Nazionale di La Maddalena, una volta effettuato il recupero, anche attraverso associazioni convenzionate, come Sea Me Sardinia, spesso invia gli animali marini presso il Centro Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara. Una volta realizzato, il centro di Caprera non solo potrà operare direttamente, ma anche eventualmente prestare soccorso ai “recuperi” effettuati in altri mari, a cominciare dalle Aree Marine Protette di Tavolara e di Capo Testa.

