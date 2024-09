Causa il forte vento, ha avuto luogo ieri, nel Piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali anziché, come programmato, a bordo di Nave Thaon de Revel, la cerimonia commemorativa per l’anniversario, il 75°, del complesso della “Procellaria”, in granito e bronzo, inaugurato nell’isola di Santo Stefano, il 9 settembre del 1949, in ricordo dei caduti della corazzata Roma.

Per l’occasione sono convenuti alla Maddalena il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, la prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, l’ex ministro della Difesa, Arturo Parisi, altre autorità civili e militari. A prendere la parola sono stati il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, il comandante di Marina Ovest, Enrico Pacioni e Mario Me, presidente del comitato Carlo Avegno. Benedetta dal parroco militare, don Bastianino Pirino, una corona d’alloro è stata poi trasportata e gettata in mare, di fronte al monumento di Santo Stefano, da una motovedetta della Guardia Costiera. Monumento che è costituito da una colonna di granito, monolitica, alta 9 metri, del peso di 37 tonnellate. Nella sommità vi sono incuneati due rostri di bronzo ed al piede della colonna è appoggiata una statua allegorica, ugualmente in bronzo, arieggiante la "vittoria" del D'Annunzio. L’opera è dello scultore Carlo Fontana.

© Riproduzione riservata