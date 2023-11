Sarà l’architetto Giuseppe Angelo Spinetti di La Maddalena a redigere il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il PEBA - si legge nella determinazione di affidamento - non è solo la raccolta di progetti specifici contenenti tutte le indicazioni tecniche necessarie all’affidamento dei lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli ambiti analizzati ma, in quanto “Piano”, si pone anche l’obiettivo di fornire all’Amministrazione uno strumento di “pianificazione degli interventi” attraverso la raccolta di indicazioni utili ai progettisti, interni od esterni agli uffici comunali, che saranno in futuro chiamati a sviluppare progetti di dettaglio.

«Abbiamo intenzione, come amministrazione, di realizzare un PEBA che preveda la massima partecipazione e collaborazione di tutti i cittadini, persone diversamente abili, anziani, bambini e associazioni», afferma l’assessora ai Lavori Pubblici, Federica Porcu. «Il piano PEBA sarà una mappatura a tuttotondo del nostro territorio, con un’analisi attenta del grado di accessibilità degli spazi urbani e luoghi pubblici, individuando tutti gli interventi da realizzare ed i vari gradi di priorità e di risorse economiche necessarie».

Negli ultimi tre anni sono stati numerosi gli interventi di abbattimento barriere architettoniche, ricorda l’assessora, «realizzati sulla base del buon senso e della collaborazione di molte persone con disabilità e delle loro famiglie che ci hanno indicato alcune delle priorità. Il nostro obiettivo è quello di pianificare tutto per bene e lasciare, per il futuro, una linea tracciata da seguire e rispettare».

