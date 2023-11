Una piccola “boccata d’ossigeno” alla carenza dei parcheggi nel centro di La Maddalena, particolarmente sentita durante l’estate con la presenza turistica, potrà arrivare quando sarà aperto quello di Via Ammiraglio Mirabello.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stato recentemente approvato dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora ai Lavori Pubblici, Federica Porcu. Grazie ad un Accordo di Programma tra la Marina Militare e il Comune di La Maddalena, è stata perfezionata la cessione dell’area, antistante l’imbocco dalla banchina di Punta Chiara sulla via Mirabello, attualmente destinata a campo da gioco ad uso esclusivo dell’oratorio della Marina Militare, per la formazione sulla stessa area di ingombro di uno spazio pubblico dedicato alla realizzazione di 26 posti auto, di cui 2 per disabili.

Costo previsto per l’intervento, 99.700 euro. L’area, attualmente accessibile dal cancello carrabile del compendio militare, di lato al Circolo Sottufficiali, sarà collegata con la viabilità pubblica di Via Ammiraglio Mirabello mediante la realizzazione di un varco presso il muro di cinta esistente, il quale permetterà ai mezzi l’accesso e l’uscita con la regolazione dei flussi, dettati dalla segnaletica a terra presso le varie corsie e l’idonea cartellonistica di riferimento, disposta sul paramento murario e su pali.

