Brutto incidente questo pomeriggio sulla Statale 127 all’ingresso di Telti.

Due auto, entrambe Lancia Y, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare andando a finire la propria corsa nella cunetta in mezzo ai rovi.

Tre le persone finite in ospedale, tra cui una minorenne. Alla guida delle vetture c’erano due donne, una aveva a bordo anche la figlia. Tutte sono state trasportate all’ospedale di Olbia.

Sul luogo dell’incidente verso le 17 sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Olbia che hanno messo in sicurezza la strada e collaborato con i soccorritori, e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

