In sella a uno scooter, si avvicinava a donne sole – a piedi o in auto – e sottraeva loro la borsa.

Uno scippatore seriale, 35enne di Sassari residente a Budoni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Olbia.

I militari erano già sulle tracce dell’autore di almeno cinque scippi analoghi portati avanti sempre con lo stesso modus operandi nelle vie del centro cittadino. In alcuni casi si fermava vicino alle auto sfruttando una momentanea fermata del veicolo, in altri – quando le donne si muovevano a piedi – strappava loro le borse portate a tracolla.

Questa mattina ai carabinieri, che già stavano presidiando il centro storico, è giunta una richiesta di intervento da parte di una testimone che aveva appena assistito allo scippo ai danni di una 65enne, che ha tentato di resistere in tutti i modi ma ha dovuto cedere. La testimone ha fornito indicazioni molto precise sull’abbigliamento e la direzione di fuga del malvivente, che è stato bloccato dopo un lungo inseguimento.

Nei giorni scorsi l’uomo si era appropriato di circa 3mila euro in contanti e diversi oggetti di valore. Addosso aveva ancora parte della refurtiva, poco distante lo scooter che utilizzava per gli scippi e l’abbigliamento di cui si era in parte disfatto.

Lo scorso 30 luglio il primo furto: l’uomo aveva scippato una pensionata olbiese, sabato scorso l’ultimo – prima di quello odierno – quando ha aperto l’auto di un’anziana di fronte alla farmacia di via Genova e ha portato via la borsa.

L’uomo è stato portato in carcere a Bancali, l’operazione si affianca all’arresto nei giorni scorsi di un altro pregiudicato olbiese.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata