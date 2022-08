Numerosi i controlli della Capitaneria di porto-Guardia costiera di La Maddalena, nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”, per contrastare il fenomeno dell’elevata velocità in mare durante la condotta di unità da diporto nell’Arcipelago.

In soli due giorni sono state 25 le imbarcazioni sanzionate per un importo superiore a 11mila euro. Nel mirino gommoni, motoscafi e barche a motore che navigavano a velocità sostenuta e in assetto planante in tratti di mare prossimi alla costa, caratterizzati da elevato traffico navale, attività balneari e attività ludico sportive.

Erano anche presenti, in certi tratti di mare, secche, bassi fondali e scogli semi affioranti.

Le autorità ricordano che il limite di velocità in mare da osservare nell’Arcipelago di La Maddalena nel periodo estivo, entro i 500 metri dalla costa, corrisponde a 7 nodi ed entro i 1.000 metri a 10 nodi.

