Come lo scorso anno Sportisola organizza il Trekking della Notte di San Lorenzo, tradizionalmente la notte dell’anno nella quale si possono ammirare, in gran numero, le stelle cadenti, esprimendo, per ogni scia, un desiderio.

E Sportisola, per la notte dell’11 agosto, domenica organizza una passeggiata ludico-motoria, un appuntamento panoramico durante il quale proprio le stelle saranno le compagne del percorso, immerso tra i profumi della macchia mediterranea. La passeggiata – scrive Sportisola – sarà dunque tecnica e non impegnativa, su un percorso di circa 10 km, e partirà alle ore 19:00 da Piazza Umberto I snodandosi per le strade della periferia maddalenina e nelle vie panoramiche per ritornare al centro storico e nei suoi carruggi. L’organizzazione consiglia un abbigliamento sportivo e visibile al buio, torcia e almeno 1 litro d’acqua. Ristoro gratuito al 5° km.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di La Maddalena e dell’Asi Sardegna; la partecipazione è gratuita e c’è possibilità di sconto – scrive Sportisola - sul biglietto a/r traghetti Palau/La Maddalena con ambo le compagnie di navigazione. Per informazioni e prenotazioni mail to sportisolamaddalena@gmail.com o tramite chiamata o whatsapp al 3477284654

