Ha iniziato la sua carriera a 14 anni, vendendo risorse per giochi online, a 15 anni aveva già il suo sito per la commercializzazione di beni virtuali e ora, secondo la rivista Forbes, è una delle persone più ricche nel settore delle criptovalute.

Si chiama Brendan Blumer il proprietario della villa di Romazzino la cui transazione ha fatto registrare il valore più alto in Sardegna e in Italia (esclusa villa Certosa, Porto Rotondo).

Blumer, 38 anni, re delle criptovalute a livello mondiale, ha acquistato la residenza dell'ex ministro del petrolio saudita Ahmed Zaki Yamani. Le conferme arrivano da fonti qualificate in Costa Smeralda, le società riconducibili a Blumer entreranno nel condomino a cinque stelle di Porto Cervo. Brendan Blumer è principale protagonista dell’operazione immobiliare affidata a Italy Sotheby’s International Realty. Il ragazzo d’oro dello Yowa, trasferito da tempo a Hong Kong, ha acquistato una delle ville più belle della Costa Smeralda: 350 metri di fronte mare per una superficie complessiva di 2,3 ettari, 28 camere da letto e 35 bagni, ampie terrazze, accesso privato a due spiagge, due pontili ad uso privato, tre piscine e giardini e spazi attrezzati su una superficie di circa 23mila metri quadrati. La residenza (in realtà tre ville collegate) è appartenuta anche a un nipote di Henry Ford, fondatore della casa automobilistica, il progetto è firmato dall’architetto Luigi Vietti. Nel 1974 venne acquistata da Ahmed Zaki Yamani.

I frequentatori abituali di Porto Cervo confermano, Brendan Blumer conosce molto bene la Costa Smeralda e la Gallura, non solo perché ama il mare e il paesaggio sardi. Si parla anche, con insistenza, di una relazione sentimentale che legherebbe da tempo il cripto milionario con una persona a Olbia. Ma sul punto c’è la massima riservatezza da parte della coppia. Di sicuro la grande residenza nella baia di Romazzino è passata al ragazzo d’oro per per una cifra vicina ai 170 milioni di euro.

