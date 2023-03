L’Amministrazione comunale del sindaco Roberto Ragnedda cerca soggetti pubblici o privati e/o operatori economici disposti a realizzare, gratuitamente, la progettazione e la copertura del campo polivalente della Scuola Primaria di Abbiadori. È attualmente esistente, in adiacenza all’Istituto scolastico, un campo polivalente utilizzato dagli studenti per le attività motorie.

Risulta necessario prevedere la manutenzione del fondo e la realizzazione della copertura dello stesso (struttura in muratura o altri tipi di soluzioni tecniche), al fine di renderlo utilizzabile in tutti i periodi dell’anno. L’intervento in questione può essere realizzato attraverso l’istituto di cui all’art. 20 del DLGS 50/2016 o, comunque, attraverso altro strumento normativo che preveda l’assoluta gratuità per il Comune. È stato pertanto pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse.

Il valore stimato dell’intervento è di 205.000 euro. Tale importo è tuttavia da considerarsi indicativo, non disponendo, attualmente, di un progetto. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 03.05.2023.

