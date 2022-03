Incidente mortale questa sera nei pressi di Golfo Aranci. E’ successo poco prima delle 18 lungo la provinciale 82, all’altezza di Sos Aranzos.

Una donna alla guida di una Dacia, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della vettura ed è andata ad impattare ripetutamente sul guard rail, prima di finire la sua corsa contro un veicolo che viaggiava nella direzione opposta.

La donna alla guida dell’auto è finita in ospedale a Olbia, la madre che viaggiava sul lato passeggero ha perso la vita. Aveva una settantina d’anni la vittima, il suo nome è Maria Immacolata Degortes.

Sul posto i Vigili del fuoco di Sassari che hanno collaborato con i sanitari del 118 nei soccorsi e messo in sicurezza l’area dell’incidente, oltre alle forze dell’ordine intervenute per i rilievi del caso e per accertare le cause della tragedia.

