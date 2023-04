Si chiama Luogo comune ed è una palestra per le autonomie dei ragazzi con disabilità, aperta, in centro città, dall'associazione Sensibilmente Odv, impegnata nella tutela e nell'integrazione delle persone autistiche. In occasione della Giornata per l'autismo, oggi gli inquilini dell'appartamento dove, da qualche anno, realizzano il loro 'Progetto di Vita indipendente', hanno aperto le porte della casa che gestiscono e da cui si muovono verso l'autonomia, in bus, a piedi, in gruppo, per girare la città, fare la spesa e tutte le attività extra domestiche senza la supervisione della famiglia.

Dentro Luogo comune, composta da una cucina, un soggiorno, tre camere da letto, due bagni e un piccolo cortile, abitano, a turno, quattro gruppi: pianificano la giornata, mangiano insieme e i più grandi preparano il pranzo per i coinquilini più piccoli che lo trovano in tavola al ritorno da scuola. Saltuariamente, nel weekend, Luogo comune ospita i Ragazzi del pollice verde di La Maddalena, cinque giovani autistici, seguiti da tre operatori, che coltivano un piccolo appezzamento di terra piantato con verdure e frutta di stagione.

Il progetto, finanziato dal Parco nazionale di La Maddalena, è partito nel 2020, e l'orto, che i ragazzi raggiungono tre volte a settimana autonomamente in autobus, si trova al Centro di educazione ambientale di Caprera. «Luogo comune, che è il progetto di punta della nostra associazione, è una realtà per la quale riceviamo molte richieste da altri Comuni: in Sardegna, le soluzioni di questo tipo, che mantengono una dimensione familiare con l'obiettivo di creare un rapporto con la comunità e dell'integrazione con il contesto, sono pochissime», dice la presidente di Sensibilmente, Veronica Asara.

© Riproduzione riservata