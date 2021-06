Allerta massima e tanto impegno, da parte di ATS e comune di Trinità d'Agultu, nel tentativo di contenere i casi di coronavirus, che sul territorio sono diventati 20, con 84 persone che si trovano in quarantena.

Un focolaio partito da una troupe della produzione internazionale che stava girando in zona "Scallop", il remake della "Sirenetta", il celebre film prodotto dalla Walt Disney che nel 1989 aveva riscosso uno strepitoso successo mondiale.

Dei 20 casi di Covid 19 ufficialmente registrati solo 3 riguardano i residenti, mentre gli altri riguardano componenti della troupe e turisti. Le autorità sanitarie hanno deciso di effettuare quindi uno screening di massa tra popolazione, turisti e personale delle strutture alberghiere.

Al centro di aggregazione sociale di Trinità, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, l'ATS oggi ha effettuato oltre 300 test molecolari. Lo screening continuerà almeno per la giornata di domani.

In tutto l'ATS sta impegnando una decina di unità, tra medici e personale sanitario. Le operazioni sono state seguite tutta la giornata in prima persona dal dottor Marco Guido, responsabile del servizio Igiene e dell'unità di crisi del nord Sardegna.

"Stiamo facendo il possibile. - commenta il sindaco di Trinità d'Agultu Giampiero Carta - Come Amministrazione lavoriamo giornalmente 24 ore su 24, in totale sinergia con ATS, per tentare di fermare il focolaio. La situazione sembra sotto controllo, anche se bisogna aspettare l'esito dei tanti test effettuati oggi. A Trinità c'è logicamente apprensione, ma anche determinazione da parte della popolazione nel superare questo brutto momento. Sono sicuro che ce la faremo - conclude il primo cittadino - anche se i casi dovessero aumentare".

