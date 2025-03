Una fermata Arst nel centro di Olbia pericolosa per autisti e passeggeri: si potrebbe spostare, ma resta in mezzo al traffico di via Vittorio Veneto.

Una situazione ad alto rischio, denunciata, senza risultati, dalle organizzazioni sindacali del personale Arst. Il segretario territoriale della Fit Cisl Gallura, Tomaso Manconi, spiega: «Abbiamo segnalato in tutti i modi la pericolosità della fermata, per il personale dell’Arst che opera sui pullman e per i passeggeri. Tantissimi sono studenti. Siamo veramente preoccupati».

Le operazioni durante la sosta dei pullman vengono completate in uno spazio ridotto, con passaggio di persone vicino alle auto in transito. Per ragioni che pochi conoscono, la direzione dell’Arst non ha ancora spostato la fermata nel perimetro della nuova stazione ferroviaria olbiese. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) è d’accordo per il trasferimento all’interno della stazione e il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha dato più volte il sostegno esplicito alla nuova area di sosta dei pullman.

Gli stalli sono stati individuati all’interno del perimetro della stazione ferroviaria, ma non c’è il via libera dell’Arst allo spostamento. Tomaso Manconi: «Non possiamo andare oltre con questa situazione, ci sono tutte le condizioni per procedere».

© Riproduzione riservata