Solidarietà di Fratelli d'Italia Gallura alle Forze dell'ordine «contro gli attacchi mediatici, politici e fisici subiti, negli ultimi giorni, dagli agenti». Una delegazione gallurese del partito ha incontrato, questa mattina, il comandante del Comando dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, Michele Monti, per esprimere gratitudine per l'impegno degli agenti a garantire sicurezza e legalità.

«Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione di agenti impiegati nella pubblica sicurezza, respingendo con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi, come quello accaduto a Torino dove una volante e gli agenti, che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio, sono stati aggrediti da manifestanti dei centri sociali», dicono gli esponenti di FdI, il senatore Giovanni Satta, il segretario provinciale Mario Russu, il coordinatore cittadino Marco Piro, e le componente del Coordinamento provinciale, Cristina Usai e Valentina Secchi, in visita al Comando di Olbia. «Ci aspettiamo - concludono - che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, oggi esprima solidarietà alle forze dell'ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto dai centri sociali».

